ازدحام در شعب اخذ رأی در ورامین/مشکلی در تأمین تعرفه وجود ندارد

ورامین-با وجود گذشت ۱۲ ساعت از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ازدحام همچنان در شعب اخذ رأی ورامین وجود دارد و به گفته فرماندار ورامین مشکلی برای تأمین تعرفه نیست.