ازدحام در شعب اخذ رأی در ورامین/مشکلی در تأمین تعرفه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان ورامین همگام با سایر مردم استان تهران در هفتم اسفندماه، حماسه بزرگ و فراموش نشدنی را خلق کردند.
مردم دیار ۱۵ خرداد از ساعات اولیه صبح، خود را شعب اخذ رأی در ورامین رسانده بودند تا برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار خود ثبت کنند.
علیرغم گذشت ۱۲ ساعت از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ازدحام همچنان در شعب اخذ رأی در این شهرستان وجود دارد.
نیروی انتظامی همچنان در محل شعب اخذ رأی حضور دارد و امنیت خوب و مناسبی در محل برگزاری انتخابات در ورامین حاکم است.
محسن خوانساری فرماندار ورامین با تقدیر از حضور حماسی مردم این دیار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچ مشکلی برای تأمین تعرفه انتخاباتی در شعب اخذ رأی در ورامین وجود ندارد.
وی افزود: هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ورامین بوجود نیامده است.
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