تخلف انتخاباتی بارزی در استان اصفهان نداشتیم

مرتضی طبیبی جبلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه روند برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان نسبت به دوره های گذشته بسیار منظم تر برگزار شده است، اظهار داشت: امنیت انتخابات نیز به بهترین شكل ممكن بوده است.

وی در خصوص برخی اخبار گزارش شده در خصوص فروش رای و فروش شناسنامه در شهرستان های استان اصفهان نیز گفت: تا كنون هیچ سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان با اشاره به اینكه تاكنون تخلف بارزی در این خصوص به شورای نظارت بر انتخابات استان اصفهان گزارش نشده است، ابراز داشت: این موضوع بررسی و جمع بندی نهایی اعلام می شود.

وی در خصوص تمدید انتخابات تا ساعات پایانی امشب نیز بیان داشت: تمدید هر دو انتخابات با نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد و به استان ها ابلاغ می شود.