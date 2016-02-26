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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۳۶

رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان:

تخلف انتخاباتی بارزی در استان اصفهان نداشتیم

تخلف انتخاباتی بارزی در استان اصفهان نداشتیم

اصفهان - رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در اصفهان درخصوص فروش رای و شناسنامه در برخی شهرستان ها گفت: تاكنون در این زمینه برای ما تخلفی بارز نشده و جمع بندی تخلفات احتمالی فردا اعلام می شود.

مرتضی طبیبی جبلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه روند برگزاری  انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان نسبت به دوره های گذشته بسیار منظم تر برگزار شده است، اظهار داشت: امنیت انتخابات نیز به بهترین شكل ممكن بوده است.

وی در خصوص برخی اخبار گزارش شده در خصوص فروش رای و فروش شناسنامه در شهرستان های استان اصفهان نیز گفت: تا كنون هیچ سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان با اشاره به اینكه تاكنون تخلف بارزی در این خصوص به شورای نظارت بر انتخابات استان اصفهان گزارش نشده است، ابراز داشت: این موضوع بررسی و جمع بندی نهایی اعلام می شود.

وی در خصوص تمدید انتخابات تا ساعات پایانی امشب نیز بیان داشت: تمدید هر دو انتخابات با نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد و به استان ها ابلاغ می شود.

کد مطلب 3566810

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