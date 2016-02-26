به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی المیادین در گزارشی از روند انتخابات امروز در ایران، اعلام کرد: با وجود اتمام وقت قانونی انتخابات و تمدید آن، مردم همچنان پای صندوق های رأی حضور میابند.

این شبکه لبنانی در ادامه گزارش خود نوشت: آیت الله خامنه ای پس از انداختن رأی خود در صندوق از مردم ایران خواستند تا در ساعات اولیه رأی گیری پای صندوق های رأی حاضر شوند.

المیادین در گزارش خود اظهارات مقامات ایرانی پس از حاضر شدن آنها پای صندوق های رأی را پوشش داد.

این شبکه به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات موجب ناامیدی دشمنان می شود.

المیادین به نقل از هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نوشت: مشارکت در این انتخابات بر آینده کشور تأثیر خواهد گذاشت.

این شبکه لبنانی در گزارش خود همچنین آورده است که بیش از ۴۵۰۰ نامزد انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت می کنند.