مراجعه به شعب اخذ رای در شهرضا به طورچشمگیری افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بنابر زمان بندی تعیین شده از سوی وزارت کشور به ساعات پایانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نزدیک می شویم، میزان حضور مردم به شعبه های اخذ رای در شهرضا در طول ساعات پایانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

براساس برنامه ریزی انجام گرفته از سوی فرمانداری شهرضا تعداد ۹۵ صندوق در سطح شهری وروستایی به شکل ثابت و سیار به اخذ آرای مردمی مشغول هستند که انتظار می رود بنابر لزوم اتمام فرآیند انتخابات در موعد مقرر عموم شهروندان در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام فریضه انتخابات اقدام کنند.

بنابر گزارش ارائه شده از سوی، محسن گلابی، فرماندار شهرضا میزان مشارکت جوانان شهرستان در این دوره از انتخابات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

گفتنی است در این دوره از انتخابات تعداد ۱۴۳ هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان واجد شرایط حضور در انتخابات هستند.