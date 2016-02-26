جوش و خروش مرزداران در انتخابات/مردم دهلران سنگ تمام گذاشتند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: مجتبی کاور: از صبح امروز و همزمان با شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری جوش و خروش مردم به خصوص جوانان و سالمندان در شهرستان دهلران بی بدیل بود.

امروز مردم حوزه انتخابیه دهلران همگام با ملت قهرمان کشور از ابتدای شروع انتخابات در پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند و به صلابت و شهامت به ندای رهبری به پای صندوق های رای آمدند تا به دشمنان بفهامنند که مردم به امام (ره) و آرمانهای شهدا پایبند هستند و برای دفاع از کیان و سر بلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان به میدان می آیند.

امروز جمعه مردم حوزه انتخابیه دهلران از کرد، لر، عرب با حضور پر رنگ خود نشان دادند که برای تعیین سرنوشت خود و بله گفتن به آرمانهای جمهوری اسلامی ایران همدل و همراه هستند.

یکی از خبرنگارن دهلرانی که برای پوشش انتخابات در شعب اخذ رای حضور داشت، گفت: صفوف طولانی و مشارکت بالای مردم به گونه ای بود که در قاب تصویر جای نمی گیرد.

روح الله جام سحر اظهار داشت: امروز حضور باشکوه رای اولی ها در کنار افراد سال خورده صحنه های زیبایی از همدلی و احساس وظیفه در حمایت از نظام ارزشمند جمهوری اسلامی خلق کردند.

وی افزود: وفاق و همدلی در حمایت از دستاوردهای نظام و لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب نتیجه حضور حداکثری و با نشاط جوانان و سالخوردگان دهلرانی در تک تک آرا قابل مشاهده است و قطعا پیروز انتخابات همین مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی است.

احساس غرور می کنم

یکی از جوانان رای اولی گفت: من برای اولین بار در پای صندوق رای حضور پیدا کردم و احساس غرور می کنم و حضور من در پای صندوق انتخابات یعنی سهیم بودن در آینده کشور است.

مرتضی عباسی گفت: بسیار خوشحال هستم که امروز می توانم به عنوان یک ایرانی در تعین سرنوشت خود و کشور در پای صندوق رای حاضر شدم.

به گزارش مهر، در حوزه انتخابیه دهلران هفت نامزد برای کسب یک کرسی به رقابت خواهند پرداخت که در این حوزه ۱۳۳ هزار و ۴۳۸ نفر واجد شرایط رای و تعداد۱۹۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه دهلران برقرار شده که از این تعداد ۸۸ شعبه ثابت، ۶۷ شعبه سیار و ۴۱ شعبه روستایی وهفت هزار و ۲۱۰ نفر در این حوزه رای اولی هستند.

حضور حماسی مردم حوزه انتخابیه دهلران شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم است.

طبق گفته مسئولان استان ایلام تاکنون ۹۰ هزارو ۶۱۸ نفر در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در انتخابات شرکت کرده اند.