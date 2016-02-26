۸۴۰ بازرس انتخابات زنجان را رصد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علیاکبری عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: رأیگیری از مردم تا زمان حضور آنها در پای صندوق رأی ادامه دارد.
مدیرکل بازرسی استانداری زنجان با اشاره به استقرار بازرسان انتخاباتی در همه شعبههای انتخاباتی در استان زنجان،گفت: هیئت بازرسی در همه شهرستانها مستقر شده است.
علی اکبری تاکید کرد: تاکنون هیچ مشکلی از حوزههای انتخاباتی استان گزارش نشده ست.
وی افزود: بازرسی انتخابات با روشهای مختلف از جمله پیامک، گزارشهای مردمی و یا خود کاندیداها رصد میشود.
مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری زنجان تصریح کرد: انتخابات شهرستان ابهر به صورت هوشمند برگزار میشود وسامانه هوشمند بازرسی انتخابات در این شهرستان مستقر شده است.
علی اکبری گفت: پیگیری برخی اخبار مبنی بر وقوع تخلف در برخی روستاهای شهرستان ایجرود، نشان میدهد که این گزارشها درست نیست.
وی تصریح کرد: همه شعبات انتخاباتی بازرس مستقر دارند و علاوه بر شعبات به ازای هر ۲۰ شعبه شهری و هر ۱۰ شعبه روستایی یک سربازرس فعالیت میکند.
مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری زنجان، مجموع آمار بازرسان انتخابات استان زنجان را ۸۴۰ نفر عنوان کرد و افزود: این آمار شامل بازرسان مستقر در ۷۳۷ شعبه انتخاباتی، سربازرسان و هیئتهای بازرسی مستقر در هشت شهرستان است.
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