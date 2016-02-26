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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۱۷

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام:

بیش از ۲۶۷ هزار نفر در ایلام پای صندوق/آمار نهایی اعلام می شود

بیش از ۲۶۷ هزار نفر در ایلام پای صندوق/آمار نهایی اعلام می شود

ایلام-رئیس ستاد انتخابات استان ایلام گفت: بیش از ۲۶۷ هزارو۸۳۹ نفر از واجدین شرایط تا این لحظه موفق شده اند آرای خود را در صندوق بیاندازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد۱۷۷ هزار و ۲۲۱ نفر در حوزه ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران، ملکشاهی بوده و ۹۰هزارو ۶۱۸ نفر در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره بوده که بیش از ۵۱ درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه ایلام ۵۹ درصد و دهلران۶۸ درصد و در مجموع در کل استان ۶۳ درصد میزان مشارکت مردم در انتخابات تا این لحظه بوده است.

کلانتری افزود: بیشترین تعداد مراجعه کنندگان بین ۲۶ تا ۳۵ سال داشته که شامل قشر جوان و تحصیل کرده جامعه است که این احساس مسئولیت آنها بسیار ارزشمند است می شود.

وی اضافه کرد: بیش از ۲۵۱ نفر مراجعه کنندگان بیش از ۹۶ سال سن دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تاکید بر اینکه عوامل امنیتی، نظامی، انتظامیو قضایی در صحنه حضور دارند بیان کرد: اگر مردم شکایتی دارند سریعا رسیدگی و اقدامات قانونی انجام می شود.

وی ابراز داشت: مردم اطمینان داشته باشند که انتخابات در امنیت و سلامت کامل برگزار می شود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

کد مطلب 3566818

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