۸ صندوق سیار در شهر گرگان توزیع شد

یحیی خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه صندوق سیار در اماکن نظامی مانند ارتش، نیروی انتظامی و زندان گرگان توزیع شده است. به تمامی بیمارستان های گرگان هم یک صندوق سیار ارسال شده است تا بیماران نیز در این حرکت حماسی ملت ایران مشترکت داسته باشند.

وی اظهار کرد: در تمامی تفرجگاه ها، شهرک های جدید، بخش بهاران و روستاهای بخش مرکزی نیز صندوق سیار ارسال شده تا همه مردم بتوانند موفق به رای دادن شوند.

خاکی در رابطه با اینکه چرا صندوق سیار به فرمانداری نیامده است، گفت: صندوق سیار به استانداری ارسال شده است و در برنامه بود که صندوق سیار به فرمانداری هم بیاید اما درحال حاضر این اتفاق نیفتاده است.

فرماندار گرگان در پایان گفت: به محض اینکه شمارش آرا انجام شد، نتایج انتخابات شعبه ها توسط نماینده فرمانداری به فرمانداری گرگان می آید و نتایج در اینجا تجمیع می شود و صبح فردا نتایج رسمی اعلام می شود.