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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۰

اولین گزارش بعد از اجرایی شدن برجام؛

ایران به تعهداتش در قالب برجام پایبند بوده است

ایران به تعهداتش در قالب برجام پایبند بوده است

آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین گزارش خود درباره میزان تعهد ایران به توافق هسته ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی که مسئولیت نظارت بر انجام تعهدات ایران بر اساس «برجام» را که ماه گذشته اجرایی شده است را دارد اولین گزارش خود بعد از اجرایی شدن برجام را منتشر کرد.

آزانس در گزارش امروز خود اعلام کرد که ایران به تعهدات خود در قالب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) پایبنده بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است ایران با ارسال ۲۰ تن از آب سنگین خود به خارج از کشور میزان ذخایر آب سنگین خود را که طبق توافق قرار بوده است از ۱۳۰ تن بالاتر نرود، به تعهدات خود عمل کرده است.

روز ۱۷ فوریه برخی رسانه ها ادعا کرده بودند که ذخایر آب سنگین ایران ۱۳۰.۹ تن بوده است که اندکی بالاتر از ۱۳۰ تن توافق بوده است که روز چهارشنبه ایران با ارسال ۲۰ تن از آن به خارج از کشور این میزان را به کمتر از سطح توافق ۱۳۰ تن رسانده است.

توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی ۱۶ ماه ژانویه اجرایی شد که این امر موجب آزادی میلیاردها دلار از پول های بلوکه شده ایران در بانک های جهانی شد.

کد مطلب 3566820
پیمان یزدانی

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