شرکت ۵۲۸ هزار کردستانی در انتخابات/زمان رای گیری تمدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در ستاد انتخابات اظهار داشت: تا ساعت ۲۰ امشب در مجموع ۵۲۸ هزار کردستانی در انتخابات شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه روند رای گیری در شعبه های اخذ رای در استان کردستان همچنان ادامه دارد، افزود: انتظار می رود که این آمار همچنان افزایش یابد.

استاندار کردستان عنوان کرد: این آمار مربوط به ۵۰ شعبه ای که به صورت آف لاین رای آنها جمع آوری خواهد شد، نمی شود و انتظار داریم که میزان آراء بیش از این رقم اعلام شده باشد.

وی به ازدحام جمعیت در شعبه های اخذ رای در استان کردستان اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که میزان مشارکت همچنان افزایش یابد.

زاهدی ضمن تقدیر از حضور مردم در انتخابات گفت: خوشبختانه از صبح اول وقت شعبه های اخذ رای شلوغ بود و هم اکنون نیز تمامی شعبه های اخذ رای در سنندج و سایر شهرهای استان کردستان مملو از جمعیت است.

وی عنوان کرد: در مجموع در استان کردستان هزار و ۱۹۷ شعبه اخذ رای در انتخابات امروز هفتم اسفند ماه در نظر گرفته شده بود که ۵۹۵ شعبه به صورت ثابت و ۶۰۲ نیز به صورت سیار است.

وی با اشاره به تمدید زمان اخذ رای تا ساعت ۲۱ امشب در استان کردستان یادآور شد: در صورت نیاز و حضور مردم در شعبه های اخذ رای این مدت زمان باز هم تمدید می شود.

استاندار کردستان گفت: خوشبختانه امروز شرایط جوی استان کردستان مساعد بود و در کنار این مهم شعبه های اخذ رای در دورترین روستاها نیز در زمان مقرر شده رای گیری را آغاز کردند.

وی افزود: در کنار شرایط مساعد جوی تا این لحظه هیچ مورد امنیتی و حاشیه ای در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گزارش نشده است و انتخابات در امنیت و سلامت برگزار شده است.

زاهدی در پاسخ به این سوال که امکان اینکه انتخابات در کردستان به دور دوم کشیده می شود یا خیر، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های اولیه انتظار می رود که انتخابات در شماری از حوزه های انتخابیه به دور دوم کشیده می شود.

وی به وضعیت تخلفات احتمالی گزارش شده در انتخابات امروز نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هیچ تخلفی در این زمینه گزارش نشده است و فقط موارد جزی در خصوص تجمع های حامیان کاندیداها بود که به سرعت این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

استاندار کردستان در پایان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نتایج انتخابات بعد از صورتجلسه در مرکز حوزه انتخابیه به صورت رسمی از سوی ستاد انتخابات کشور و استان اطلاع رسانی می شود.