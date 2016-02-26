۱.۴ میلیون نفر از مازندرانی ها موفق به رای دادن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دقایقی قبل در نشست ستاد انتخابات استان بابیان اینکه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط تاکنون در انتخابات شرکت کرده‌اند گفت: طبق گزارش‌های ارسالی، مردم در پای صندوق‌های رأی حضور دارند و خوشبختانه زمان رأی‌گیری تا ساعات ۲۱ تمدیدشده است.

وی بیان داشت: از مردم درخواست داریم تا با آرامش نسبت به اخذ رأی اقدام داشته و مجریان نیز با منزلت نسبت به رأی‌گیری از مردم اقدام داشته باشند.

استاندار مازندران یادآور شد: در حال تماس مستمر با حوزه‌های انتخابیه استان هستیم و اگر لازم باشد زمان رأی‌گیری را تمدید کنیم و مردم مشکلی برای دادن رأی ندارند.

مازندران بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار واجد شرایط رأی دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دارد.