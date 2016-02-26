زمان رای گیری در اردبیل دوباره تمدید شد/ساعت اخذ رای تا ۲۱ امشب

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان اردبیل تاکید کرد که این زمان پیش از این دو ساعت یعنی تا ساعت ۲۰ امشب تمدید شده بود اما نیاز بود که به دلیل ازدحام و صف های طولانی این زمان تمدید شود.

وی با بیان اینکه تمدید مجدد زمان رای گیری در تمام حوزه های استان صورت گرفته است، متذکر شد: در حوزه های انتخابیه استان ازدحام شهروندان برای رای دادن گزارش شده است.

به گفته دبیر ستاد انتخابات استان بر همین اساس شهروندان می‌توانند تا ساعت ۲۱ امشب برای رای دادن به هزار و ۲۳۶ شعبه تدارک دیده شده در سراسر استان مراجعه کنند.

موسوی خواستار مراجعه به موقع شهروندان به شعبات شد و تأکید کرد: مراجعه به هنگام می‌تواند زمینه‌ساز جمع‌بندی به موقع روند اخذ رأی در استان شود.