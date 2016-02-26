به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ره پیک امشب در حاشیه جلسه ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان، با بیان اینکه مشارکت مردم بسیار خوب بوده است و مردم هنوز در شعب اخذ رای حضور دارند، اظهار داشت: رای گیری تاکنون دوبار تمدید شده است و سیستم های نظارتی در استان ها و شهرستان ها مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: گزارش های مختلفی به دست ما رسیده و در رابطه با تخلفات نیز گزارش هایی دریافت شده است اما تخلف ها تا حدی که باعث تصمیم گیری شود، نبوده است.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در عین حال تصریح کرد: همانطور که در اطلاعیه امروز هیات مرکزی آمده است، نامزدها می توانند در مهلت مقرر نسبت به روند برگزاری انتخابات اعلام شکایت کنند تا در موقع خودش رسیدگی و اعلام نظر شود.