زمان انتخابات در گلستان تا ساعت ۲۱ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر جمعه، در جمع خبرنگاران ستاد خبری استانداری گلستان گفت: با توجه به استقبال پرشور و گسترده مردم استان و هم چنین درخواست فرمانداران شهرستان ها ، انتخابات تا ساعت ۲۱ تمدید شد.

وی افزود: برخی فرمانداران درخواست تعرفه های بیشتری برای شعب شهرستان ها داشته اند که مشکل خاصی نبود و تعرفه برای شهرستان ها فرستاده شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان در ادامه با بیان این که ۲۰ درصد تعرفه مازاد در استان وجود دارد و هیچ مشکلی بابت افزایش تعرفه در شعب وجود ندارد، گفت: حضور مردم در پای صندوق های شعب رای بسیار پرشور و فراتر از انتظار بوده است.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، استان گلستان یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر واجد شرایط رای دارد. برای جمع آوری آرای مردم استان در انتخابات هفتم اسفند سال جاری یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در قالب شش حوزه انتخابیه اصلی پیش بینی شده است و افزون بر ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر عوامل اجرائی انتخابات هستند که با احتساب اعضای هیات نظارت و عوامل حفاظتی حدود ۲۶ هزار نفر می شوند.