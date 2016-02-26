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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۴۵

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

عوامل فروش شناسنامه دراستان اصفهان تحویل مراجع قضایی شدند

عوامل فروش شناسنامه دراستان اصفهان تحویل مراجع قضایی شدند

اصفهان – فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: عوامل فروش شناسنامه در شهرضا شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخاباتی استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت امنیتی استان اصفهان در روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: امنیت انتخابات در استان اصفهان بسیار بالا بوده است و در این زمینه مردم همكاری ویژه ای را داشته اند.

وی در خصوص شایعات اعلام پیروزی كاندیداها در برخی از شهرستان های اصفهان گفت: این اتفاقات از سوی ستاد انتخاباتی كاندیداها تكذیب شده است و هر دو ستاد از این اتفاقات اعلام برائت كرده اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین در خصوص فروش شناسنامه در شهرستان شهرضا ابراز داشت: عوامل فروش شناسنامه در این شهرستان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده اند.

کد مطلب 3566827

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