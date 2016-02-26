تخلف آشکار انتخاباتی نداشته ایم/ مردم همچنان فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان، سعید شبستری خیابانی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با وجود اینکه مردم از صبح زود در پای صندوق ها حاضر شده بودند اما تا حدود ساعت چهار این حجم رای دهندگان نتوانسته بود انتظارات را برآورده کند اما از ساعت چهار به بعد میزان حضور مردم بسیار پرشور بوده است.

وی ادامه داد: از ساعت چهار تعداد مراجعه کنندگان روند افزایشی داشته و در این ساعات به اوج خود رسیده و هم اکنون نیز تمامی شعب انتخاباتی مملو از جمعیت است.

شبستری افزود: تا زمانی که ازدحام جمعیتی در شعب وجود داشته باشد، زمان انتخابات تمدید خواهد شد به همین دلیل از مردم می خواهیم حتی در این ساعات پایانی به شعب مراجعه کرده و رای خود را به صندوق بیندازند.

رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه امیدواریم میزان مشارکت مردم بیشتر از دوره های قبلی شود، گفت: در دوره نهم مجلس، ۶۰ درصد از مردم استان در انتخابات شرکت کرده بودند که امیدواریم این میزان در این دوره افزایش یابد.

وی ادامه داد: تاکنون تخلف اشکاری از سوی شعب مختلف گزارش نشده است و گزارش هایی هم که مبنی بر تخلف بوده تنها تعدادی از آن ها صحت داشته اند.

شبستری افزود: در زمینه تخلف انتخاباتی این استان نسبت به دیگر استان ها روند بسیار خوبی داشت که تعداد کم پرونده های قضایی نشان از سلامت انتخابات دارد.

تخلف چندانی در استان نداشتیم

علی نواداد نیز در این گفتگو اظهار داشت: در برخی از حوزه های انتخاباتی اکیپ های خاصی را مستقر کرده ایم و علاوه بر اینکه در این حوزه ها بازرسان و سربازرسانی فالیت می کنند، هیئت های بازرسی نیز از تهران به این استان آمده و بر روی عملکرد این حوزه ها نظارت دارند.

رییس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: تاکنون موردی که باعث شود سرنوشت انتخابات یک حوزه تغییر کند به دستمان نرسیده است و تمامی گزارشات رسیده یا بسیار کوچک و غیر مهم بوده و یا حتی بیشتر آن ها صحت نداشته است.