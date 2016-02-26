تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در همدان تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، مجاهد بنی عامریان شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانداری همدان با بیان اینکه تعرفه های اخذ رای این دوره از انتخابات در شهرستان همدان ۴۷۵ هزار برگ بوده است، گفت: در دوره گذشته ۴۰۰ هزار تعرفه رای در شهرستان همدان توزیع شد.

وی گفت: در دوره قبل تعرفه اخذ رای هر شعبه ۲۵۰۰ برگ بود و در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان پیش بینی شده از لحاظ زمانی سقف تعرفه ها افزایش داده شود.

وی با اشاره به اینکه امسال شعبات اخذ رای در زمینه اختصاص تعرفه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که به هر شعبه بیشتر از تعرفه استفاده شده در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی تعرفه داده شود تا دیگر با مشکلی مواجه نشوند.

بنی عامریان با بیان اینکه با بیان اینکه در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی بیشتر از دوره قبل به هر شعبه تعرفه داده شده است، عنوان کرد: تاکنون درخواست تعرفه نشده ولی به شعبات اعلام شده در صورت مصرف ۶۰ درصد تعرفه‌ها، درخواست خود را به ستاد شهرستان همدان اعلام کنند.

وی با اعلام اینکه امسال ۲۸۸ شعبه اخذ رای برای شهرستان همدان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پنج شعبه اخذ رای در این دوره به شهرستان همدان اضافه شده تا مردم همدان مشکلی در دادن رای نداشته باشند.

رئیس و دبیر ستاد انتخابات شهرستان همدان درباره مباحث مربوط به خرید و فروش رای در شعبات اخذ رای همدان نیز گفت: در این زمینه شکایت رسمی به ستاد انتخابات شهرستان همدان نرسیده البته گزارشاتی به فرمانداری و کمیته نظارت بر تبلیغات ارسال شده که رسمی نبوده است.

بنی عامریان با اعلام اینکه ستاد انتخابات شهرستان همدان همین گزارش‌های غیررسمی را نیز پیگیری کرده است، گفت: بیشتر گزارشات صادق نبوده و در هیچ کدام از شعبات خرید و فروش رای صحت نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش رای در همدان انجام نشده و هیچ شکایت رسمی در این زمینه به فرمانداری ارسال نشده است، بیان کرد: برخی نمایندگان فرماندار در شعبات اخذ رای درخواست صندوق سیار کرده‌اند چراکه شعبات با ازدحام جمعیت مواجه هستند.

رئیس و دبیر ستاد انتخابات شهرستان همدان با اعلام اینکه صندوق‌های سیار نیز نیازمند کمک بوده و با ازدحام جمعیت مواجه هستند، اظهار داشت: ۸۰ شعبه ثابت در شهرستان همدان درخواست صندوق سیار برای کمک داشته‌اند.

وی با اعلام اینکه مردم از ابتدای ساعت امروز در شعبات اخذ رای حاضر شده و شعبات با ازدحام مواجه هستند، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود درصد مشارکت نسبت به دوره مشابه افزایش داشته باشد.