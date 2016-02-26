صندوق های سیار اخذ رای بر بالین بیماران حاضر شدند

مسعود محولاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت صندوق های سیار در سطح استان بیان کرد: برای بیمارستان ها و مراکزی همچون پادگان ها، نقاط مرزی که افراد امکان خروج ندارند صندوق های سیار ارسال شده است.

محولاتی ادامه داد: در صورتی که شهروندان بیمارانی در منازل داشته باشند که امکان خروج از منزل را نداشته باشند با تماس با فرمانداری شهرستان مشهد به شماره ۳۲۲۵۸۰۶۲ می توانند درخواست صندوق سیار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در راه آهن، فرودگاه و پایانه های مسافربری صندوق های ثابت داشتیم، تصریح کرد:‌ در صورت ازدحام در هر یک از این نقاط صندوق های سیار نیز ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در هیچ حوزه انتخابیه در سطح شهرستان ها، بخش ها تعرفه انتخابی کم نیامده است و در تمام شعب تعرفه به مقدار نیاز موجود است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به تمدید انتخابات تا ساعت ۲۱ گفت:‌ با توجه به ازدحام مردم و تقاضای تمدید از سوی شرکت کنندگان در انتخابات ساعات اخذ رای تمدید می شود.

وی در خصوص اعلام نتایج نیز گفت:‌ زمانی که وزارت کشور آخرین تمدید را اعلام کنند شمارش آرا آغاز می شود و عوامل فرمانداری، ناظران و دیگر عوامل شعب انتخاباتی باید در امر شمارش آرا حضور داشته باشند.

محولاتی افزود: در شهرستان هایی که تعداد نامزدهای کمتری دارند نتایج زودتر اعلام می شود و در شهرهایی همچون مشهد، سبزوار و نیشابور که نامزدهای بیشتری دارند نتایج دیرتر اعلام می شود.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی تاکید کرد: پیش بینی می شود که نتایج قطعی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات روز یکشنبه اعلام شود.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی اشاره ای به تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رای داشت و گفت: تنها تخلفاتی که در شعب تاکنون گزارش شده است تعداد محدودی توزیع فهرست های انتخاباتی بوده است که توسط عوامل انتظامی و بازرسان از این اقدام جلوگیری شده است.