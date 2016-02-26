هشدار «پوتین» درباره اخلال در انتخابات پارلمانی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه درباره تلاش خارجی برای ایجاد اختلال در انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

وی به دستگاه امنیتی روسیه هشدار داده و گفت: براساس اسنادی که در اختیار دارد، متاسفانه دشمنان خارجی نیز برای انتخابات روسیه آماده می شوند.

پوتین خطاب به دشمنان خارجی روسیه، خواستار توقف مداخله خارجی آنها شده و افزود: همه باید بدانند که مطابق قانون، ما سرسختانه برای حفاظت از منافع خود تلاش خواهیم کرد.

انتخابات پارلمانی روسیه قرار است روز ۱۰ سپتامبر برگزار شود.