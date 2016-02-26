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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

هشدار «پوتین» درباره اخلال در انتخابات پارلمانی روسیه

هشدار «پوتین» درباره اخلال در انتخابات پارلمانی روسیه

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه درباره تلاش خارجی برای ایجاد اخلال در انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه درباره تلاش خارجی برای ایجاد اختلال در انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

وی به دستگاه امنیتی روسیه هشدار داده و گفت: براساس اسنادی که در اختیار دارد، متاسفانه دشمنان خارجی نیز برای انتخابات روسیه آماده می شوند.

پوتین خطاب به دشمنان خارجی روسیه، خواستار توقف مداخله خارجی آنها شده و افزود: همه باید بدانند که مطابق قانون، ما سرسختانه برای حفاظت از منافع خود تلاش خواهیم کرد.

انتخابات پارلمانی روسیه قرار است روز ۱۰ سپتامبر برگزار شود.

کد مطلب 3566843
پیمان یزدانی

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