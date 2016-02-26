  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۳

شهادت فرمانده ارشد حزب الله لبنان در جنوب حلب

شهادت فرمانده ارشد حزب الله لبنان در جنوب حلب

منابع رسانه ای از شهادت «علی احمد فیاض» از فرماندهان ارشد نیروهای حزب الله لبنان در جریان درگیری با تروریست های تکفیری در استان حلب سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خبر پرس»، «علی احمد فیاض» ملقب به «علاء» از فرماندهان ارشد نیروهای حزب الله لبنان در جریان درگیری با تروریست های تکفیری در حومه حلب سوریه به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، فیاض که سابقه درخشانی در مشارکت در عملیات های محور مقاومت دارد، در جریان عملیات فتح «خناصر» در حلب به شهادت رسید.

رسانه های عربی اعلام کردند که وی از زمان آغاز جنگ تکفیری ها علیه دولت و ملت سوریه به میدان جهاد رهسپار شد.

«علی احمد فیاض» پیش از شهادت، پنج مرتبه در معرض شهادت در سوریه قرار گرفت.

کد مطلب 3566846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها