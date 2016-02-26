شهادت فرمانده ارشد حزب الله لبنان در جنوب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خبر پرس»، «علی احمد فیاض» ملقب به «علاء» از فرماندهان ارشد نیروهای حزب الله لبنان در جریان درگیری با تروریست های تکفیری در حومه حلب سوریه به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، فیاض که سابقه درخشانی در مشارکت در عملیات های محور مقاومت دارد، در جریان عملیات فتح «خناصر» در حلب به شهادت رسید.

رسانه های عربی اعلام کردند که وی از زمان آغاز جنگ تکفیری ها علیه دولت و ملت سوریه به میدان جهاد رهسپار شد.

«علی احمد فیاض» پیش از شهادت، پنج مرتبه در معرض شهادت در سوریه قرار گرفت.