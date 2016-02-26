فرمانداران بنا به شرایط زمان رای گیری را تمدید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی جمعه شب در جلسه شورای تامین استان کرمان که به صورت ویدئو کنفرانس با فرماندارن شهرستان های کرمان برگزار شد، گفت: حضور مردم در انتخابات پرشور بوده و فرمانداران تا زمانی که مردم به شعب اخذ رای مراجعه می کنند زمان رای گیری را تمدید کنند.

وی در تماس با فرمانداران استان کرمان از آنها خواست در خصوص آخرین وضعیت برگزاری انتخابات در شهرستان ها توضیح دهند.

فرماندار نرماشیر در این جلسه روند برگزاری انتخابات در این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مردم از ساعات ابتدایی آغاز رای گیری حضوری پرشور در شعب اخذ رای داشتند.

محمود متقیان با اشاره به اینکه هم اکنون نیز انتخابات با آرامش در حال برگزاری است، افزود: مشارکت مردم در انتخابات بسیار عالی بوده است.

تخلف انتخاباتی در بم گزارش نشده است

فرماندار بم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه انتخابات در بم همزمان با سراسر کشور راس ساعت هشت صبح کلید خورد، گفت: تخلف انتخابی خاصی در این شهرستان رخ نداده و موارد جزئی نیز حل و فصل شده است.

رضا اشک عنوان کرد: ازدحام جمعیت در شعب اخذ رای این حوزه انتخابیه بالا بوده و به نظر می رسد نیاز به تمدید ساعت اخذ رای است.

وی همچنین عنوان کرد: بالگرد در نظر گرفته برای مناطق صعب العبور شرق استان کرمان نیز برای اخذ رای ساکنین این مناطق یک بار به پرواز در آمد.

حضور ۱۰۹ هزار و ۳۷ نفر در انتخابات از حوزه سیرجان و بردسیر

فرماندار سیرجان نیز در این جلسه گفت: انتخابات با شوری وصف ناپذیر در حوزه سیرجان و بردسیر در حال برگزاری بوده و برای این حوزه ۲۰۳ شعبه اخذ رای ایجاد شده است.

منصور مکی آبادی ادامه داد: از ابتدای صبح شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای بوده ایم و تاکنون نیز ۱۰۹ هزار و ۳۷ نفر در انتخابات شرکت کرده اند.

وی یادآور شد: انتخابات در این حوزه در امنیت کامل در حال برگزاری است.

مشارکت گسترده اهل سنت در انتخابات

بهنام فراقی فرماندار فهرج نیز در جلسه شورای تامین گفت: ۴۱ صندوق اخذ رای در این شهرستان تعبیه شده است.

وی از وجود ۲۹ شعبه اخذ رای سیار و ۱۲ شعبه اخذ رای ثابت در این شهرستان خبر داد و گفت: انتخابات در این شهرستان در امنیت کامل در حال برگزاری است.

فراقی با اشاره به اینکه همه شعبه های این شهرستان فعال هستند، گفت: پیش بینی می شود با توجه به ازدحام جمعیت زمان رای گیری تا ساعت ۲۲ امشب تمدید شود.

وی از حضور بیش از پنج هزار مسلمان سنی در این شهرستان خبر داد و گفت: برادارن و خواهران اهل سنت نیز مشارکتی گسترده در انتخابات داشته اند.