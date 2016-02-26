فرآیند بازرسی توسط بازرسان انتخابات تا پایان رای گیری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور عصر جمعه با اشاره به حضور بازرسان ویژه انتخابات از نخستین ساعات صبح در سراسر استان به خبرنگاران گفت: برای نخستین بار، دو هزار و ۵۰۹ بازرس مستقیم در شعبه های اخذ رأی حاضر شده و بر فرآیند انتخابات نظارت می کنند و با همراهی ۲۱۵ سربازرس و ۱۷ بازرس ویژه فرآیند بازرسی انجام شده است.

وی افزود: همچنین قوه قضائیه شعبه هایی را در شهرستان ها برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اختصاص داده که این شعب در کوتاه ترین زمان ممکن به تخلفات انتخاباتی که از سوی هیات بازرسی استان گزارش و اعلام شود، رسیدگی می کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات گیلان به اجرای طرح «هر شهروند، یک بازرس» در راستای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف اشاره و اظهار کرد: این طرح با این هدف اجرایی شده که مردم بتوانند از طریق ارتباط و تعامل با اعضای هیات بازرسی استان، اتفاقات بیرون از شعبه های اخذ رأی را از طریق پیامک و شماره تلفنی که در اختیار شهروندان قرار گرفته، اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: اطلاعات رسیده طبقه بندی می شود و برای رسیدگی به بخش های مختلف مرتبط، ارجاع می شود.

وی اوضاع و فضای گیلان را در شرایط کنونی، مناسب و توأم با آرامش ذکر کرد و افزود: مردم گیلان مانند سال های گذشته و در انتخابات های پیشین، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز با شوری وصف ناپذیر در پای صندوق های اخذ رأی حضور یافته اند.