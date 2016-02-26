  1. استانها
  2. گیلان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۴۲

رییس هیئت بازرسی انتخابات استان گیلان:

فرآیند بازرسی توسط بازرسان انتخابات تا پایان رای گیری ادامه دارد

فرآیند بازرسی توسط بازرسان انتخابات تا پایان رای گیری ادامه دارد

رشت- رئیس هیئت بازرسی انتخابات گیلان با تاکید بر پایش دقیق فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری بیان کرد: فرآیند بازرسی توسط بازرسان تا پایان ساعت رای گیری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور عصر جمعه با اشاره به حضور بازرسان ویژه انتخابات از نخستین ساعات صبح در سراسر استان به خبرنگاران گفت: برای نخستین بار، دو هزار و ۵۰۹ بازرس مستقیم در شعبه های اخذ رأی حاضر شده و بر فرآیند انتخابات نظارت می کنند و با همراهی ۲۱۵ سربازرس و ۱۷ بازرس ویژه فرآیند بازرسی انجام شده است.

وی افزود: همچنین قوه قضائیه شعبه هایی را در شهرستان ها برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اختصاص داده که این شعب در کوتاه ترین زمان ممکن به تخلفات انتخاباتی که از سوی هیات بازرسی استان گزارش و اعلام شود، رسیدگی می کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات گیلان به اجرای طرح «هر شهروند، یک بازرس» در راستای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف اشاره و اظهار کرد: این طرح با این هدف اجرایی شده که مردم بتوانند از طریق ارتباط و تعامل با اعضای هیات بازرسی استان، اتفاقات بیرون از شعبه های اخذ رأی را از طریق پیامک و شماره تلفنی که در اختیار شهروندان قرار گرفته، اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: اطلاعات رسیده طبقه بندی می شود و برای رسیدگی به بخش های مختلف مرتبط، ارجاع می شود.

وی اوضاع و فضای گیلان را در شرایط کنونی، مناسب و توأم با آرامش ذکر کرد و افزود: مردم گیلان مانند سال های گذشته و در انتخابات های پیشین، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز با شوری وصف ناپذیر در پای صندوق های اخذ رأی حضور یافته اند.

کد مطلب 3566850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها