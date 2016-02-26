آرامش انتخابات ناشی از پایبندی احزاب به قاعده بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران از حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای تشکر کرد.

وی گفت: بر اساس گزارشاتی که از ۱۰ استان کشور داشتم تا ساعت ۲۰ و ۲۰ دقیقه نه تنها ازدحام در حوزه های اخذ رای کم نشده بلکه بیشتر هم شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: این موضوع نشان دهنده بلوغ سیاسی ملت است که به دعوت رهبر انقلاب پاسخ دادند و نشان دادند برای حراست از انسجام ملی و حفاظت از امنیت کشور حاضر هستند پای صندوق های رای حضور یابند.

نهاوندیان تصریح کرد: ملت ایران برای آینده کشور احساس مسئولیت می کنند و امیدواریم این پیام انسجام بر امنیت کشور بیفزاید.

وی با اشاره به آرامش در صحنه انتخابات علیرغم شور حضور مردم خاطرنشان کرد: روال کار بر اساس قانون و مقررات بوده و کمترین مشکل در اجرای انتخابات گزارش شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: این آرامش نشان دهنده کارآمدی در اجرای این پروژه بزرگ ملی است و نمایانگر آگاهی احزاب و گروههای سیاسی است که با وجود رقابت جدی به قاعده بازی پایبند هستند.

وی با اشاره به برگزاری قانونمند انتخابات گفت: پیروز این انتخابات ملت ایران و رهبری نظام هستند.

نهاوندیان اظهار داشت: در شرایطی که در منطقه مشکلات امنیتی و تزلزل ساختاری مشاهده می کنیم ملت ایران یک بار دیگر عزت ملی خود را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اظهارات صبح امروز رئیس جمهور گفت: آنچه از صندوق رای حاصل شود و ترکیب مجلس توسط ملت رقم بخورد مورد احترام ملت و دولت خواهد بود چون تجلی اراده ملت است.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: فضای پربار تر از گذشته برای همکاری دولت و مجلس در راستای دولت و مجلس برای حل مشکلات ملت حاصل شود.