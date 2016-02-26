انتخابات قم تا ساعت ۲۲ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صادقی شامگاه جمعه در مسجد طفلان مسلم قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور مردم قم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انگیزه‌ای شد تا تقاضای تمدید برگزاری انتخابات تا ۲۲ را به وزارت کشور ارائه دهیم و این تقاضا مورد موافقت قرار گرفت.

وی طولانی شدن برگزاری این دوره از انتخابات را طبیعی دانست و تأکید کرد: همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، طولانی شدن انتخابات را توجیه می‌کند.

استاندار قم گفت: احساس شده زمان بیشتری نیاز است که همه متقاضیان آرای خودشان را در صندوق‌های رأی بریزند.

صادقی با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات وجود نداشته است، تصریح کرد: با توجه به آمادگی کامل و توان خوبی که مجریان انتخابات دارند، برگزاری انتخابات با روحیه بالا در حال انجام است.

وی افزود: مردم قم همانند همیشه ثابت کردند که همراه انقلاب اسلامی هستند و نظام و رهبری را دوست دارند و برای اینکه سرنوشت نمایندگان خود را مشخص کنند پای صندوق‌های رأی می‌روند.

