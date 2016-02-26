هیچ مشکلی در روند اخذ رأی شهرستان قدس وجود ندارد

فرماندار قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مشارکت مردم این شهرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اظهار داشت: آنچه که امروز در روند انتخابات شاهد بوده ایم، موید حضور گسترده ای است که مردم تلاش کرده اند تا آرای خود را با لحاظ کردن اولویت زمانی به صندوق رای بیندازند.

وی افزود: بطور یقین در ساعات و دقایق پایانی نیز حضور همچنان پرشور و با شکوه خواهد بود.

کاغذلو گفت: با بستر سازی مطلوب و شایسته ای که فراهم شده، بدون هیچگونه نارسایی و مشکلی، روند رأی گیری در حال پیگیری است و دستگاه تشخیص هویت که شعب این شهرستان به آن تجهیز شده است، بدون هیچگونه مشکلی در حال ارائه خدمات است.

فرماندار قدس در خصوص تعرفه های موجود در شعب اخذ رأی گفت: پایه پیش بینی تعرفه بر مبنای میزان مشارکت در دوره قبل بود که با درصدی افزایش، آن را لحاظ کرده ایم و در صورت نیاز در اسرع وقت تامین آن در دستور کار قرار می گیرد.