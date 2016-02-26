به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، سید حمید طهایی در جمع خبرنگاران، ضمن تشکر و خداقوت به فعالان حوزه اطلاع رسانی و عوامل اجرایی انتخابات در حوزه های انتخابیه و قدردانی از حضور با شکوه مردم، در خصوص تمدید آخرین وضعیت انتخابات در استان گفت: تمدید زمان انتخابات بنا به درخواست استاندار و با تایید وزیر کشور انجام می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: به غیر از شهرستان طالقان مابقی شهرستان های استان نیاز به تمدید ساعت زمان انتخابات دارند و احتمال دارد تا ساعت ۲۲ تمدید شود.

طهایی در ادامه گزارشی از بازدیدهای میدانی خود در سطح شهر ارائه کرد و گفت: این بازدیدها از باب خسته نباشید و خداقوت به عوامل اجرایی انتخابات بوده است و امکانات شعب ارزیابی شده است.

وی در خصوص تعرفه اخذ رای عنوان کرد: به نظر نمی رسد مشکلی در خصوص تامین تعرفه وجود داشته باشد و تعرفه مورد نیاز تامین شده است.

استاندار البرز با اشاره به اقبال عمومی مردم از انتخابات افزود: حضور مردم در پای صندوق های رای مانور بزرگی را به نمایش گذاشت و اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی را به اثبات رساند.

طهایی با اشاره به رصد اخبار خارجی در پوشش لحظه به لحظه اخبار انتخابات گفت: حضور مردم در صف های طولانی تیتر رسانه های بین المللی بوده است و این نوید آینده ای روشن و نقش آفرینی ملت در تعیین سرنوشت کشور است.

وی با اشاره به اینکه آرامش مطلوبی که در برگزاری انتخابات حکم فرما بود، گفت: امنیت و سلامت دو نعمت بزرگی است که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که کشورهای منطقه دچار فتنه و تفرقه از آن برخوردار است.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه خوشبختانه با هیچ مورد ضدامنیتی مواجه نشده ایم، گفت: امنیت نعمت بزرگی است و حاصل مردم در صحنه و هوشیاری نیروی انتظامی است باید قدردان این سرمایه باشیم.

طهایی در پایان در خصوص زمان اعلام فرایند شمارش آرا گفت: نمی توان زمان دقیقی و مشخصی اعلام کرد اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.