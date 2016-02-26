قدسیان بر بام افتخار/شکوهی از جنس حضور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان قدس نیز در این روز تاریخی با شور، شعور و خروش مثال زدنی مردم خود، بر بام افتخار ایستاد و ثابت کرد دور اندیشی و چشم انداز مردم ساکن در این خطه افق های درخشانی را برای خود خواهد ساخت.

آمدم تا بگویم، تعهد خود نسبت به نظام و انقلاب را فراموش نکردم

کامران روزبهانی خرد، یکی از ساکنان شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:رای من، تعهد من به نظام و انقلاب است و امروز آمدم تا بگویم فراموش نکرده ام، میثاقی که با رهبرم بسته ام.

وی افزود:حضور پرشور مردم نه تنها برای این شهرستان بلکه در برد وسیع تری از این خطه تا مرزهای ایران ثمر بخش و تعیین کننده خواهد بود، زیرا دشمنان نظام نظاره گر این حضور هستند تا در صورت هر گونه خلا و خللی در آن، به گستاخی خود بیفزایند.

روزبهانی عنوان کرد:شور و خروش مردمی در پای صندوق های رای، اطمینان بخش امنیت امت و کشور من است و فارغ از عملکرد نماینده منتخب، این امر خود دستاوردی برجسته و ویژه به شمار می رود.

حضور حداکثری مردم وحدت آفرین است

محمد فلاحی که به همراه دختر و همسر خود در پای صندوق های رای حاضر شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حضور من و خانواده ام به دلیل احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشورم است و آمده ام تا به مملکت، مردم و حاکمیت ملی این مرز وبوم رای دهم.

مائده فلاحی دختر وی نیز علت حضور خود را یادگیری چگونگی رای دادن عنوان کرد:تا بتواند در زمانی که واجد شرایط رای دادن می شود این وظیفه ملی را که پدر او همواره به آن اصرار می ورزد به خوبی ادا کند.

فرماندار شهرستان قدس نیز با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که روند رأی گیری در این شهرستان ادامه دارد و هیچ گونه مشکلی در زمینه های مختلف نظیر کمبود تعرفه رأی نیست.