افزون بر ۵۰ درصد مردم خراسان رضوی در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان شامگاه جمعه با استناد به تعداد تعرفه های استفاده شده اظهار کرد: تاکنون دو میلیون و ۲۱۴ هزار و ۷۲ تعرفه استفاده شده که حاکی از مشارکت بیش از ۵۰ درصد مردم دارد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۸۵۰ هزار و ۹۹۸ تعرفه تاکنون در حوزه انتخابیه مشهد و کلات استفاده شده است.

وی ادامه داد: در برخی از حوزه ها درخواست تعرفه و صندوق اخذ رای شده است که به این درخواست ها رسیدگی شده است.

وی با تقدیر از حضور پررنگ و خستگی ناپذیر مردم در انتخابات اظهار کرد:‌ از چند شهرستان و شعبه اخذ رای به صورت نزدیک بازدید داشتم که در همه آن ها میزان مشارکت مردم بسیار مناسب و خوب بود.

رشیدیان با اشاره به اینکه تا این لحظه مشکلی در حوزه های انتخابیه بوجود نیامده است، تصریح کرد:

وی خاطرنشان کرد:‌ دیروز روز تامل و تعقل مردم برای بررسی شعارها و اهداف نامزدهای انتخاباتی بود و امروز نیز روز قضاوت مردم است که با آرا خود نشان می دهند کدام نماینده لیاقت چهار سال نمایندگی مردم را دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امشب و پس از شمارش آرا روز رفاقت ها برای تمامی کسانی است که مرهون حضور گسترده مردم هستند.

وی با تاکید بر اینکه تا آخرین لحظه ای که حتی یک نفر از مردم در شعب اخذ رای حضور داشته باشند این شعب موظفند فعالیت خود را ادامه دهند و گفت: در صورت لزوم و براساس قوانین مجوز تمدید را از وزارت کشور درخواست می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت در انتخابات حق مسلم مردم است و امیدوارم ناظران و تمامی عوامل شعب اخذ رای نسبت به این مهم توجه کافی را داشته باشند.

رشیدیان ادامه داد: پایان بخش انتخابات زمانی است که در های صندوق های رای گشوده می شود و لذا از عوامل اجرایی شعب اخذ رای درخواست دارم تا آرا ماخوذه را عادلانه، با دقت و طبق قوانین و مقررات بررسی کنند چرا که آرا مردم حق الناس است و در صورتی که حتی یک رای جا به جا شود در پیشگاه خدا و مردم باید پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: از تمامی نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان آن ها در پای صندوق های رای درخواست دارم اگر نسبت به آنچه از صندوق ها خارج می شود اعتراض داشته باشند از طریق قانون اقدام کنند و عوامل نظارت بر انتخابات نیز آمادگی بررسی شکایات را دارند.