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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۴

انتخابات تا ساعت ۲۲تمدید شد/تفویض اختیار تمدید مدت به استانداران

انتخابات تا ساعت ۲۲تمدید شد/تفویض اختیار تمدید مدت به استانداران

ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را تا ساعت ۲۲ تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای، برگزاری انتخابات را تا ساعت ۲۲ تمدید کرد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است: با سپاس از ملت شریف ایران به آگاهی می‌رسد انتخابات تا ساعت ۲۲ تمدید گردید و با توجه به استقبال چشمگیر مردم عزیز و درخواست ستاد انتخابات استان‌ها به استناد تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و موافقت وزیر کشور، اختیار تمدید مدت اخذ رای مازاد در زمان اعلام شده به استانداران با هماهنگی هیات نظارت تفویض گردیده است.

تاکید می‌گردد اعضای شعب اخذ رای موظفند نسبت به اخذ رای تا آخرین نفراتی که در شعبه حضور دارند، اقدام نمایند به نحوی که کلیه مراجعه‌کنندگان بتوانند رای خود را به صندوق بیندازند.

کد مطلب 3566873

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