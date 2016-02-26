اجازه دخالت سیاست در فوتبال را نمی دهم/ زمان اغتشاش به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - شامگاه جمعه با انتخاب جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس جدید این فدراسیون به پایان رسید. این سوئیسی که دبیرکل یوفا بود با ۱۱۵ رای نتوانست به عنوان جانشین بلاتر انتخاب شود.

جانی اینفانتینو پس از این انتخاب در اولین اظهار نظرش برنامه های اصلی اش را تشریح کرد و گفت: پیغام من برای همه اعضای فیفا این است که قطعا راه اصلاحات را در پیش خواهیم گرفت و اجازه دخالت سیاست در فوتبال را نخواهم داد.

وی با بیان اینکه تلاش می کند تا دموکراسی را در فیفا برقرار کند خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در این محیط فقط فوتبالی صحبت کنیم. زمان اغتشاش در فوتبال به پایان رسیده است و تلاش ما این است که بتوانیم فیفا را به جایگاه اصلی اش برسانیم.