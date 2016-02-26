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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۶

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

حضور مردم در پای صندوق های رأی نظام را بیمه کرد

حضور مردم در پای صندوق های رأی نظام را بیمه کرد

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: حضور باشکوه و حماسی ملت ایران در صحنه انتخابات هفتم اسفندماه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات استان زنجان، با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همواره در صحنه های مختلف در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و از ارمان ها و ارزش های آن حمایت کرده اند، افزود: حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی افتخاری برای کشور محسوب شده و رأی آنها در حکم بیمه نظام و انقلاب بوده است.

شهبازی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه ایران به ندای رهبر معظم انقلاب و مسئولان شان پاسخ مثبت دادند، افزود: حرکت مردم یک انرژی مضاعف به کشور تزریق کرد که از اینرو باید سپاسگذار مردم باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به کمبود تعرفه در برخی شعبات اخذ رای در شهرستان ابهر افزود: درتعدادی از شعبات شلوغ شهرستان ابهر اعلام کمبود تعرفه شد که بلافاصله با هماهنگی های به عمل آمده، از سایر شعبات تعرفه ارسال شد و در حال حاضر هیچگونه کمبود تعرفه در استان گزارش نشده است.

شهبازی از پیش بینی مشارکت حداکثری ۷۰ درصدی مردم در انتخابات خبرداد و گفت: در حال حاضر شعبات رای گیری شلوغ هستند.

کد مطلب 3566882

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