۲۰۰ هزار بانوی یزدی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسی هامانه، عصر امروز در جمع خبرنگاران اتاق خبر استانداری یزد با اشاره به حضور گسترده بانوان در انتخابات به عنوان یکی از مهمترین صحنه های سیاسی و اجتماعی اظهار داشت: زنان حتی در روستاها نیز مشارکت جدی در انتخابات داشتند و در همه شعب اخذ رای حضور آنها ملموس بود.

وی عنوان کرد: در ۳۰۲ شعبه شهرستان یزد، ۳۰ شعبه ویژه خواهران و ۳۰ شعبه ویژه برداران تدارک دیده شده و بقیه شعبه ها مشترک هستند.

خامسی هامانه با اشاره به نقش بانوان در برگزاری انتخابات نیز بیان کرد: از میان بازرسان شعب اخذ رای در شهرستان یزد، ۹۳ بازرس و دو سربازرس خانم هستند.

عضو هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان یزد در مورد تخلفات انتخابات نیز خاطرنشان کرد: تاکنون تخلف مشهودی و اثرگذاری در این حوزه انتخابیه گزارش نشده است.