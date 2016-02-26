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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۰

زمان رای گیری در استان قزوین برای بار سوم تمدید شد

زمان رای گیری در استان قزوین برای بار سوم تمدید شد

قزوین- رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: با توجه به حضور مردم در پای صندوق ها، زمان رای گیری در استان قزوین برای بار سوم یک ساعت دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان قزوین، ایوب رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان اخذ رای در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرنگان رهبری تا یک ساعت دیگر تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: با توجه به حضور مردم در پای صندوق های رای، این ستاد برای سومین بار زمان انتخابات را تمدید کرد.

رحیمی یادآور شد: به احتمال زیاد این آخرین نوبت تمدید است و از مردم درخواست می شود برای رای دادن به شعب اخذ رای مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: انتخابات در روستاهای استان و شهرستان تاکستان به پایان رسیده و شمارش آرا در این مناطق اغاز شده است.

رحیمی اظهار کرد: زمان رای گیری در  شهرستان های بویین زهرا، آوج و قزوین تا ساعت 10 تمدید شده است.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان قزوین از هشت صبح امروز در یک هزار و یک شعبه اخذ رای آغاز شده است.

 

کد مطلب 3566885

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