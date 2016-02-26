زمان رای گیری در استان قزوین برای بار سوم تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان قزوین، ایوب رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان اخذ رای در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرنگان رهبری تا یک ساعت دیگر تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: با توجه به حضور مردم در پای صندوق های رای، این ستاد برای سومین بار زمان انتخابات را تمدید کرد.

رحیمی یادآور شد: به احتمال زیاد این آخرین نوبت تمدید است و از مردم درخواست می شود برای رای دادن به شعب اخذ رای مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: انتخابات در روستاهای استان و شهرستان تاکستان به پایان رسیده و شمارش آرا در این مناطق اغاز شده است.

رحیمی اظهار کرد: زمان رای گیری در شهرستان های بویین زهرا، آوج و قزوین تا ساعت 10 تمدید شده است.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان قزوین از هشت صبح امروز در یک هزار و یک شعبه اخذ رای آغاز شده است.