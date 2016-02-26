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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۳

فرماندار رفسنجان:

تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار رفسنجانی در انتخابات شرکت کرده اند

تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار رفسنجانی در انتخابات شرکت کرده اند

کرمان – فرماندار رفسنجان از حضور ۱۰۳ هزار نفر در حوزه رفسنجان انار در پای صنذدوق های رای خبر داد و گفت: استقبال مردم از انتخابات همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری جمعه شب در جلسه شورای تامین استان کرمان گفت: مردم رفسنجان حضوری گسترده وحداکثری در این دوره از انتخابات دارند.

وی با اشاره به اینکه رفسنجان همزمان با سراسر کشور با آمادگی کامل و با همکاری دو هزار و ۷۰۰ نفر در حال برگزاری انتخابات است.

ملانوری ادامه داد: در حوزه انتخابیه رفسنجان انار ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ نفر واجد شرایط دارد که ۱۹۱ شعبه اخذ رای در رفسنجان و ۲۳ شعبه در انار ایجاد شده است.

وی گفت: براساس گزارش های دریافت شده تاکنون مورد خاصی از تخلف انتخاباتی در این حوزه وجود نداشته است.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: تاکنون در کل حوزه انتخابیه انار و رفسنجان ۱۰۳ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند.

کد مطلب 3566887

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