تخلفات انتخاباتی توسط بازرسان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله عزیزی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۱۶۰۰ بازرس و سربازرس مسئول رصد جریان انتخابات در شعب اخذ رای در استان کرمانشاه هستند تا فعل و انفعالات لحظه ای انتخابات استان را گزارش کنند.

مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: در شهرستان های کنگاور، اورامانات، اسلام آباد غرب، قصرشیرین و کرمانشاه تاکنون حضور بسیار پررنگی در انتخابات مشاهده شده است.

حجت الاسلام عزیزی بیان کرد: گزارشات جسته و گریخته ای از شعبات اخذ رای در تعدادی از شهرستان ها حاکی از این است که تخلفاتی توسط هواداران کاندیداها صورت گرفته که موضوع پیگیری شده است.

وی افزود: در صورت دریافت گزارش تخلف انتخابات موضوع پیگیری و توسط بازرسان برطرف می شود اما اگر مشکل حل نشد گزارش به فرمانداران اعلام می شود تا در کمترین زمان ممکن موضوع توسط عوامل انتظامی و ... رسیدگی شود.

حجت الاسلام عزیزی افزود: کاندیداها و هواداران مر قانون را رعایت کنند و به سمت تخلف نروند چرا که بازرسان ما تحرکات آنان را رصد و به مراجع ذی صلاح اعلام می کنند.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات انتخاباتی بیان کرد: یک مورد تخلف گزارش شد که تعدادی افراد با اتوبوس از روستاها قصد داشتند برای شرکت در انتخابات در مکانی غیر از حوزه خود جا به جا شوند که نیروی انتظامی از آن ممانعت کرد.

وی تاکید کرد: تمام فرآیند انتخابات با دقت رصد می شود و به تخلفات انتخاباتی در کمترین زمان ممکن رسیدگی می شود.