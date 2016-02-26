مدارس کردستان فردا تعطیل نیست

علیرضا منتشلو در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: مدارس استان کردستان فردا تعطیل نیست و تا این لحظه اداره کل آموزش و پرورش استان هیچ گونه اظهار نظری نکرده است.

وی گفت: تا این لحظه هیچ اطلاعیه ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر تعطیل اعلام شدن مدارس منتشر نشده است.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: مردم به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و در صورت نیاز اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی اعلام می شود.

در حالی که اداره کل آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد که فردا مدارس استان تعطیل نیست که دقایقی قبل رئیس آموزش و پرورش سقز از تعطیلی مدارس این شهرستان در روز شنبه هشتم اسفندماه خبر داده است.