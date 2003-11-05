  1. هنر
۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۱۳

معاون اداره ميراث فرهنگي خراسان

مرمت و نگهداري آثار تاريخي ، امري ملي و مردمي است

هر اثر تاريخي يك ثروت منطقه اي و ملي است ، كه حفظ و نگهداري شايسته آن ، عزم ملي و مردمي را مي طلبد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي خراسان ، سياوش صابري معاون حفظ و احياء اداره كل ميراث فرهنگي خراسان ، ضمن بيان اين مطلب ، مردم را حافظان اصلي بناهاي تاريخي معرفي كرد و گفت : شهروندان هر شهر  روستايي ، بايد در مورد حفظ ابنيه تاريخي منطقه خود ، تلاش كنند .
صابري  نقش ساير دستگاهها و مجريان طرح هاي شهري را، در حفظ و نگهداري آثار تاريخي بسيار حساس و ارزنده اعلام كرد و گفت : لازم است عموم مردم و مسئولان ، به آثار تاريخي،  به چشم ثروت ملي خود نگاه كنند نه به عنوان يك طرح عمراني ، شك نيست كه اين حساسيت ، يك امر باطني ، مردمي و فارغ از دغدغه هاي اداري است .
وي افزود : اينكه پروژه هاي حفظ و احياء ابنيه تاريخي به چشم پروژه هاي عمراني دولت ديده شوند ، روشي نادرست است واز نقص اطلاعات در مورد اين آثار سرچشمه مي گيرد.
معاون حفظ و احياء ميراث فرهنگي خراسان ،  ابراز اميدواري كرد كه درنگرش به حفظ آثار تاريخي تحول بنيادي ايجاد شود ، اين تحول ابتدا بايد در مردم مردم و سپس در مسؤولان، ايجاد شود .
صابري ،  با بيان اين مطلب كه در مرمت آثار تاريخي ، هدف حفظ وضع موجود است نه اضافه كردن چيزي جديد ، افزود : بي ترديد صورت قديمي اين آثار است، كه مجال تحقيق و ارتقاء دانش فرهنگي را فراهم مي آورد .
معاون حفظ و احياء ميراث فرهنگي خراسان ،  تصريح كرد : فراموش نكينم ، در سرزميني زندگي مي كنيم كه مهد تمدن و هنر است ، در واقع در دريايي از فرهنگ و هنر غوطه ورهستيم ،  ولي اين ارزشها كمتر به بحث گذاشته مي شوند .
