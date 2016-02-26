درکهگیلویه و بویراحمد تا ساعت هشت امشب ۳۶۰ هزار نفر رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موحد پور در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم در مهلت تمدید شده با حضور پرشور مردم عزیز این استان در شعب اخذ رای افراد بیشتری بتوانند رای خود را به صندوق ها بی اندازند.

وی با بیان اینکه حضور مردم استان در پای صندوقهای رای بسیار پرشور است، اظهار داشت: براساس آخرین آمار ۵۱۷ هزار نفر در این استان واجد شرایط رای دادن هستند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها رای اولی هستند.

موحدپور تصریح کرد: در این وقت تمدید شده انتخابات در سراسر استان در کمال سلامت، صحت و امنیت کامل در حال انجام است.