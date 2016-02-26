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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۴۲

فرماندار اردبیل:

اعلام نتایج ضرب العجل ندارد/احتمال توقف انتخابات درساعت ۲۲

اعلام نتایج ضرب العجل ندارد/احتمال توقف انتخابات درساعت ۲۲

اردبیل – فرماندار اردبیل گفت: اعلام نتایج انتخابات ضرب العجل ندارد و ما به‌هیچ‌عنوان دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه جمعه در حاشیه حضور در شعبه اخذ رأی مسجد قدس تصریح کرد: به‌محض اتمام رأی‌گیری شمارش آرا آغاز می‌شود و در این راستا تأکید اصلی ما به‌دقت و نه سرعت است.

وی افزود: در ابتدا نتایج مجلس خبرگان رهبری و سپس مجلس شورای اسلامی در شعب شمارش‌شده و در وهله اول به صورت دستی و سپس به صورت آنلاین از طریق سامانه به وزارت کشور اعلام می‌شود.

فرماندار اردبیل با تأکید به اینکه حتی یک درصد احتمال خطا در شمارش آرا به‌واسطه سامانه جامع وجود ندارد، تأکید کرد: نامزدها می‌توانند از آرا اطمینان داشته باشند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

زنجانی تأکید کرد: بعد از شمارش در شعبات تجمیع انجام خواهد شد و برای اینکه دقت لحاظ شود ما ضرب العجلی تعیین نمی‌کنیم و احتمال آن وجود دارد که شمارش تا ظهر فردا به طول انجامد.

وی در خصوص وضعیت تمدید مهلت انتخابات نیز با تأکید به اینکه حضور حماسی مردم اردبیل قابل‌تقدیر است، ادامه داد: انتخابات تا ساعت22 تمدید شده اما این احتمال وجود دارد که بعد از آن تمدید نداشته باشیم.

به گفته فرماندار اردبیل بر همین اساس ضروری است شهروندان به شعبات با تراکم کمتر جمعیت مراجعه کنند و رأی خود را به صندوق‌ها بیندازند.

وی در خصوص اتمام تعرفه در برخی شعب نیز تأکید کرد: تعرفه تأمین می‌شود و ما تا آخرین نفر رأی را اخذ خواهیم کرد.

فرماندار اردبیل تأکید کرد: حتی اگر مهلت انتخابات تمدید نشود تا آخرین فردی که به شعبه مراجعه کرده رأی وی اخذ می‌شود.

کد مطلب 3566906
محمد میرزایی ناطق

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