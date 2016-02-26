ترور یک مبارز فلسطینی در بلغارستان توسط موساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، یک مبارز تبعیدشده فلسطینی با نام «عمر النایف» از شهر جنین در شمال کرانه باختری امروز (جمعه) توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در داخل سفارت فلسطین در بلغارستان ترور شد.

خانواده این مبارز تبعیدی فلسطینی که تحت تعقیب سازمان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی قرار داشت، اعلام کرد که وی به شکل نامشخصی در داخل مقر سفارت فلسطین در بلغارستان که پس از درخواست رژیم صهیونیستی از وی برای تسلیم شدن، از دو ماه قبل به آنجا پناهنده شده بود، به قتل رسیده است و شواهد و قراین موجود حاکی از ترور وی توسط سازمان جاسوسی موساد است.

در همین حال «اسماعیل هنیه» معاون دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت که ترور «عمر النایف» در سفارت فلسطین در بلغارستان جنایت دیگری است که صهیونیست ها علیه فرزندان فلسطین مرتکب می شوند.

هنیه گفت: بازوی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی باید قطع شود و نباید اجازه دهیم خون فرزندان و مبارزانمان همچون «ضرار السیسی» در اوکراین و ترور «محمود المبحوح» در امارات ریخته شود.

وی افزود: من به جامعه بین الملل می گویم که مقاومت فلسطین سعی داشته تا مقاومت خود را به مرزهای فلسطین محدود کند بنابراین این کشورها باید به مسئولیت خود برای قطع دستان جنایتکار رژیم صهیونیستی عمل کنند و اجازه ندهند خون فلسطینی ها در هر کشوری که باشد ریخته شود.

گروه های ملی و اسلامی در نوار غزه نیز ترور «عمر النایف» اسیر آزاده فلسطینی را محکوم کرده و مسئولیت کامل ترور وی را متوجه رژیم صهیونیستی و دستگاه های اطلاعاتی آن دانستند. این گروه ها از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند تا فورا کمیته تحقیقی را برای پیگیری این موضوع تشکیل دهد.

عمر نایف زاید در سال ۱۹۸۶ به بهانه مشارکت در قتل یک شهرک نشین صهیونیست در قالب یک تیم عملیاتی جبهه خلق بازداشت شده بود، اما سال ۱۹۹۰ توانست از زندانهای صهیونیستی فرار کند و روانه خارج شود. وی در بلغارستان زندگی می‌کرد و پس از ازدواج صاحب ۳ فرزند شده بود.