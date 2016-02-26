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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۱۵

فرماندار قاین:

۸۵هزار نفر از حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه در انتخابات شرکت کردند

۸۵هزار نفر از حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه در انتخابات شرکت کردند

بیرجند- فرماندار قاین از حضور بیش از ۸۵ هزار نفر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه خبر داد.

بهمن کهن ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۵ هزار نفر در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه با حضور در انتخابات رای خود را در صندوق انداختند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم شهرستان درانتخابات، بیان کرد: هنوز هم گروه هایی در شعبه های اخذ حضور دارند و همچنان صف های مردم ادامه دارد.

فرماندار قاین با بیان اینکه انتخابات به صورت سراسری تا ساعت ۱۰ امشب تمدید شده است؛ عنوان داشت: هم اکنون در حال تماس با شعبه های اخذ رای هستیم تا در صورت نیاز و درخواست شعب درخواست تمدید تا ساعت ۱۱ به ستاد داده شود.

کهن ترابی ادامه داد: تاکنون تخلف انتخاباتی در حوزه شهرستان قاین و زیرکوه گزارش نشده است.

کد مطلب 3566908

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