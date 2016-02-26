به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان ملل با صدور بیانیه ای از برگزاری نخستین نشست کارگروه اجرایی آتش بس سوریه از ساعاتی پیش در ژنو خبر داد.

بر اساس این گزارش، این کارگروه که متشکل از ۱۷ کشور از گروه حامیان جهانی سوریه است، در خصوص سازوکار های اجرای آتش بس در سوریه بحث و گفتگو می کنند.

قرار است از ساعت ۲۲ به وقت دمشق یعنی از نیمه شب امشب، درگیری ها در سوریه متوقف گردد.

شایان ذکر است از سوی دیگر شورای امنیت نیز اجرای توافق آتش بس موقت در سوریه را گامی رو به جلو در راستای برقراری آتش بس دائمی در این کشور دانست.