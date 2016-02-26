عوامل اجرایی انتخابات قم فردا در مأموریت هستند

رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه اخذ رأی تا ساعت ۲۳ ادامه دارد و کار شمارش آرا ممکن است تا بامداد روز شنبه طول بکشد، کلیه کارکنان دولتی، بانکها و موسسات عمومی و غیردولتی که به عنوان عوامل برگزاری انتخابات فعالیت میکنند، فردا در مأموریت خواهند بود.
رئیس هیئت اجرایی انتخابات قم تأکید کرد: مدیران مجموعههای دولتی و عمومی موظفند با مأموریت این افراد موافقت کنند.
فرماندار قم با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد شمارش آرا گفت: تمامی مدارس قم فردا باز است و چنانچه کار شمارش آرا در برخی مدارس تا صبح ادامه داشته باشد، در نهایت یک یا دو کلاس یا سالن انتظار مدارس برای شمارش آرا در نظر گرفته میشود و کلاسهای درس فردا برقرار است.
سیار با بیان اینکه حضور گسترده مردم پای صندوقهای اخذ رأی خستگی دو ماهه همکاران ما را برطرف کرد، تأکید کرد: مردم با حضور پرشور در انتخابات هم دشمن را ناامید کردند و هم دل مقام معظم رهبری را شاد کردند.
رئیس هیئت اجرایی انتخابات قم همت، همدلی و عزم مردم استان قم را قابل تقدیر دانست.
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