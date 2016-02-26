حضور مردم کلاله در شعب اخذ رای همچنان ادامه دارد

نصرت برزگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم شهرستان کلاله تا این لحظه همچنان در شعب اخذ رای حضور دارند و صفوف طولانی انتخابات می تواند بار دیگر ساعت اخذ رای را تمدید کند.

وی با بیان این که ۸ شعبه کلاله درخواست تعرفه جدید داشتند، اظهار کرد: در ساعات گذشته برخی از شعبه ها با کمبود اخذ رای مواجه شده اند که با هماهنگی های صورت گرفته بین هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات، نیازهای شب رفع شده است.

فرماندار کلاله گفت: حضور مردم از ساعات اولیه صبح آغاز شده بود و در ساعاتی که در آن هستیم، بر تعداد جمعیت نیز افزوده می شود.

وی افزود: تاکنون ۵۴ هزار و ۴۰۰ تعرفه رأی در شهرستان کلاله مصرف‌شده است.

فرماندار کلاله تصریح کرد: از مجموع تعرفه‌های مصرف‌شده ۴۲ هزار و ۴۰۰ تعرفه در کلاله و ۱۲ هزار و ۴۰۰ تعرفه در بخش پیش‌کمر مصرف‌شده است.

برزگر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و انتظامی در شهرستان کلاله را دو هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: در شهرستان کلاله ۸۵ شعبه اخذ رأی فعال هستند که ۲۱ شعبه در پیش‌کمر و ۶۴ شعبه در بخش مرکزی به جمع‌آوری آراء مردم مشغول‌ هستند.

برزگر اظهار کرد: در این شهرستان ۴۲ صندوق ثابت و ۴۳ صندوق سیار به جمع‌آوری رأی مردم مشغول هستند.

وی تأکید کرد: ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان کلاله واجد شرایط رأی هستند و از این تعداد ۳ هزار ۸۷۵ نفر رأی اولی هستند.

