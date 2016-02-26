شعب رای آذربایجان شرقی همچنان به روی مردم باز است

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی اظهار داشت: با وجود اینکه زمان اخذ رای تا ساعت ۲۲ تمدید شده اما در همین دقایق پایانی توصیه می کنیم مردم هر چه زودتر به پای صندوق های رای بیایند.

وی ادامه داد: حتی کسانی که تاکنون اقدامی برای رای دادن انجام نداده اند هم اکنون به سمت شعب حرکت کنند چرا که تا زمانی که مردم در شعب باشند، زمان انتخابات تمام نمی شود و در حوزه های انتخابی به روی آن ها باز است.

شبستری افزود: با وجود اینکه در برخی شعبه ها تعرفه ها تمام شده بود اما به سرعت به ان ها تعرفه رساندیم تا با مشکلی مواجه نشوند.