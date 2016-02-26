استکبار جهانی از ملت ایران پاسخ منفی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه جمعه در حاشیه حضور در شعبه اخذ رأی محله استاد شهریار اردبیل با اشاره به صف‌های طولانی مردم اردبیل در مقابل شعب اخذ رأی تصریح کرد: حضور پرشور مردمی تائید همراهی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی روز انتخابات را روز سرنوشت‌ساز ملت خواند و گفت: حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی توانسته امیدهای دشمنان را به یاس مبدل سازد و تلاش بی‌وقفه دشمنان را مخدوش کند.

شهردار اردبیل با اذعان به اینکه مردم به لطف الهی و با هوشیاری در پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند، ادامه داد: مردم اردبیل برای چندمین بار با حضور حماسی خود درصحنه انتخابات اقتدار کشور را به رخ جهانیان کشاندند.

لطف‌اللهیان صف‌های طولانی مردم در مقابل شعب اخذ رأی را تائید و گواه روشن همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

وی با تأکید به اینکه اقتدار کشور در همه عرصه‌ها به‌واسطه حضور همیشگی مردم است، ادامه داد: استکبار جهانی طبق روان همیشگی از ملت ایران پاسخ منفی گرفت.

شهردار اردبیل درعین‌حال با اشاره به اینکه در سایه برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات این نهاد اجرایی تبلیغات انتخاباتی کمترین آسیب را به منظر شهری داشته است، متذکر شد: این مهم در سایه برنامه‌ریزی دقیق حاصل شد.

لطف‌اللهیان با یادآوری پیش‌بینی بیش از ۳۰۰ مکان برای نصب پوسترهای تبلیغاتی تصریح کرد: علاوه بر این مشارکت کارکنان شهرداری موجب به حداقل رسیدن آسیب‌ها به منظر شهری شد.

وی افزود: نتایج برنامه‌ریزی‌ها در این راستا نشان می‌دهد ورود عالمانه به مسائل همواره می‌تواند دستاورد مطلوب به دنبال داشته باشد.