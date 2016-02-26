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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۵۵

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان ایلام:

۷۱ درصد واجدین شرایط رای ایلام در انتخابات شرکت کردند

۷۱ درصد واجدین شرایط رای ایلام در انتخابات شرکت کردند

ایلام-رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان ایلام گفت: تا ساعت ۲۱ امشب، ۷۱ درصد واجدین شرایط حضور در انتخابات، آرای خود را به صندوق ریخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جلیلیان جمعه شب در جمع خبرنگاران در خصوص میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا ساعت ۲۱ امشب، تعداد ۳۱۰هزار نفر از واجدین شرایط با حضور در شعب أخذ رأی، آرای خود را به صندوق های مستقر در شعب أخذ رأی ریخته اند.

وی بیان داشت: با توجه به اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، روند برگزاری انتخابات تا ساعت ۲۲ تمدید شده است.

وی از مردم درخواست کرد رای دادن را به ساعات پایانی تعیین شده موکول نکنند و به منظور جلوگیری از ازدحام در شعب هرچه سریع تر آرای خود را به صندوق ها بیاندازند.

جلیلیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مشارکت حداکثری گفت: امیدواریم ملت ایران و هم استانی های عزیر با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری همچون همیشه مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند و شاهد خلق حماسه ماندگار دیگری در هفتم اسفند ماه باشیم.

کد مطلب 3566920

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