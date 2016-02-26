۸۳ نفر به جرم خرید و فروش رای در مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب جمعه‌شب در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان بابیان اینکه بحث خرید آرا حرکت زشتی است که می‌تواند رقابت سالم را مخدوش کند گفت: با اشرافیت صورت گرفته تعداد ۸۳ نفر درزمینهٔ خریدوفروش آرا دستگیری شده است.

وی گفت: اتهام برخی افراد تثبیت‌شده است و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود و در این راستا حتی یک نفر دستگیر شد که ۳۸ شناسنامه تهیه‌کرده بود که شناسایی و دستگیرشده است.

وی از مردم خواست تا افرادی که اقدام به خریدوفروش آرا می‌کنند به پلیس معرفی کنند تصریح کرد: آرای مردم باید صیانت شود و نباید افرادی آرای مردم را مخدوش کنند.

فرمانده انتظامی مازندران از کاندیداها و داوطلبان خواست تا آرامش را رعایت می‌کنند تصریح کرد: کاندیداها و هواداران به تصمیمات اتخاذشده در بعد از اعلام نتایج توجه داشته باشند.

سردار جعفری نسب یادآور شد: کاندیداها باید اخلاق و رفاقت را سرلوحه کار قرار دهند و باید به قانون تمکین کنیم و مشکلات موجود از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

وی با اشاره به مشارکت بالای ۷۵ درصدی مردم استان در انتخابات یادآور شد: حضور مردم در انتخابات آگاهانه و فعالانه بوده است.

سردار جعفری نسب بابیان اینکه نیروهای انتظامی از ساعت ۷ صبح در سه هزار و ۴۵ صندوق شعبه اخذ روی حضور داشتند گفت: سرکشی‌ها نشان از برگزاری با امنیت انتخابات دارد.

وی اظهار امیدواری کرد تا با آرای مردم شاهد انتخاب افراد شایسته‌ای برای ورود به مجلس باشیم و نمایندگان خوبی برای ملت باشند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه شاهد درگیری بین طرفداران کاندیداها نبودیم اظهار داشت: در مجموع انتخابات سالم و پرشوری در استان برگزار شده است.

سردار جعفری نسب به تجمع روز چهارشنبه ساری عنوان کرد: این تجمع ودلیل تشکیل آن در حال بررسی و پیگیری است و بنظر می رسد طراحان این تجمع شکست خورده اند.