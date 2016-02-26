ورامینی ها حماسه ساز شدند/مردم دیار۱۵ خرداد به دشمن سیلی زدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ورامین همگام با سایر مردم شهرستان های استان تهران حضور باشکوهی را در انتخابات رقم زدند و هفتم اسفندماه به عنوان برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار مردم این دیار به ثبت رسید.

مسئولان شهرستان ورامین با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات تأکید کردند که مردم دیار ۱۵ خرداد بار دیگر حماسه ساز شده و به دشمن سیلی محکمی زدند.

حضور مردم ورامین در انتخابات قابل توجه است

علی حیدریان شهردار ورامین در حاشیه انتخابات هفتم اسفندماه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات هفتم اسفندماه به دلیل مسائل مختلف داخلی و خارجی از حساسیت دوچندانی برخوردار بود.

وی افزود: مردم ورامین نیز این حساسیت را به خوبی درک کرده و از آغازین ساعات روز جمعه در شعب اخذ رأی حاضر شده و در انتخابات شرکت کردند.

حیدریان ادامه داد: امروز به همراه تعدادی از مسئولان اجرایی و انتخابات شهرستان ورامین از برخی شعب اخذ رأی بازدید کردیم و حقیقتا حضور مردم قابل توجه بود.

وی اضافه کرد: مردم با حضور باشکوه خود در انتخابات، بار دیگر بصیرت و هوشیاری خود را به همگان نشان دادند و اعلام کردند که از نظام اسلامی جدا نخواهند شد.

ورامینی ها به دشمن سیلی زدند

فتح الله فرجی نائب رییس شورای اسلامی شهر ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورامین همواره پیشگام در دفاع از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: مردم ورامین از ۱۵ خرداد سال ۴۲ تاکنون، کنار رهبری و ولایت قرار داشتند و با حضور باشکوه خود در انتخابات اعلام کردند که پشتیبان ولایت فقیه باقی خواهند ماند.

فرجی ادامه داد: مردم ورامین با حضور باشکوه خود در انتخابات، سیلی محکمی بر دشمن زدند و حماسه ماندگاری را در تاریخ پرافتخار این دیار ثبت و ضبط کردند.

سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در حاشیه برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه گفت: باید همه از حضور باشکوه و باصلابت مردم که خنثی کننده توطئه های دشمنان بود، تشکر و قدردانی کنیم.