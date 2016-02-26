  1. استانها
  2. اردبیل
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۱۳

دبیر ستاد انتخابات اردبیل اعلام کرد؛

اتمام زمان اخذ رای در اردبیل/شمارش آرا به زودی آغاز می شود

اتمام زمان اخذ رای در اردبیل/شمارش آرا به زودی آغاز می شود

اردبیل – دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: با بررسی‌های صورت گرفته انتخابات دیگر در اردبیل تمدید نمی‌شود و بعد از اتمام رأی‌گیری شمارش آرا و سایر تشریفات آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: زمان انتخابات سه بار در استان اردبیل تمدید شد و آخرین ساعت اعلام شده تا ساعت ۱۰ شب بوده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ضرورتی برای تمدید مجدد وجود ندارد اما رأی تمامی مراجعان به شعبات اخذ خواهد شد.

به گفته دبیر ستاد انتخابات استان بعد از اتمام اخذ رأی سایر تشریفات و برنامه‌ها ازجمله شمارش آرا آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این میان درب شعب بعد از ساعت ۱۰ شب بسته شده و رأی تمامی حضار و شهروندان داخل شعب اخذ می‌شود.

کد مطلب 3566925
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها