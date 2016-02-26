اتمام زمان اخذ رای در اردبیل/شمارش آرا به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: زمان انتخابات سه بار در استان اردبیل تمدید شد و آخرین ساعت اعلام شده تا ساعت ۱۰ شب بوده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ضرورتی برای تمدید مجدد وجود ندارد اما رأی تمامی مراجعان به شعبات اخذ خواهد شد.

به گفته دبیر ستاد انتخابات استان بعد از اتمام اخذ رأی سایر تشریفات و برنامه‌ها ازجمله شمارش آرا آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این میان درب شعب بعد از ساعت ۱۰ شب بسته شده و رأی تمامی حضار و شهروندان داخل شعب اخذ می‌شود.